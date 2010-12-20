Баннер на главную страницу сайта финшоппер.ру

Нужно нарисовать центральный баннер на главную страницу сайта finshopper.ru вместо того, который там сейчас. размеры такие же как сейчас, тематика:

консалтинг по вопросам работы с клиентами (клиентура в основном финансовые компании и банки), проверки офисов тайными покупателями, обучение персонала, работающего с клиентами.