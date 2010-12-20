Баннер на главную страницу сайта финшоппер.ру

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт21 заявка304 просмотра

Нужно нарисовать центральный баннер на главную страницу сайта finshopper.ru вместо того, который там сейчас. размеры такие же как сейчас, тематика:

консалтинг по вопросам работы с клиентами (клиентура в основном финансовые компании и банки), проверки офисов тайными покупателями, обучение персонала, работающего с клиентами.

14 лет назад
ketoy
52 года
17 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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