2 gif баннера 200х150 и 164х164

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Завершен5 заявок145 просмотров

Баннеры однотипные

Текст для баннеров:

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Новый год в новой квартире от ЮИТ!

Беспроцентная рассрочка на 6 месяцев на квартиры в ЖК "Современник".

Первый взнос 25%.

Заселение при оплате 50%.

мелким шрифтом:

Дом сдан. Предложение действует до 15.01.2011 г.

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лого, жк "Современник" и телефон пусть висят постоянно.

В приложении брендовая картинка, логоблоки (нужен тот, который без нижней дуги), брендбук и фотка дома

http://narod.ru/disk/1904025001/Banner_Info.rar.html

14 лет назад
rgruslan
Руслан 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
14 лет назад
$20
2 дня
Отличный фрилансер, качественная работа в короткие сроки, учтены все замечания. Рекомендую!
Как всегда, все отлично. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

vz-studio
Виталий 
41 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
132 отзыва
14 лет назад

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