Добавить анимацию в JPG (сделать GIF)

Большое спасибо Роману за отлично выполненную работу! Так уж получилось, что на момент выбора его исполнителем, у него до актуального для меня момента сдачи готового файла оставалось буквально 3 часа. Был постоянно на связи по аське. За это время Роман успел не только отлично выполнить задание, но и предложил на выбор несколько вариантов его реализации с промежуточным утверждением рабочих моментов. Отличный, порядочный исполнитель, обязательно буду обращаться в дальнейшем! Спасибо большое за работу!!!