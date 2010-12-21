Добавить анимацию в JPG (сделать GIF)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен6 заявок187 просмотров

Из файла который в приложении надо сделать GIF-открытку

1) добавить маленькие снежинки падающие сверху.

2) добавить надпись "С Новым годом и рождеством!" (надпись золотистого цвета должна появляться по буквам, желательно с эффектом бенгальского огня, пробегающего по буквам)

3) Добавить мерцание (искорки блеска) на сугробы и деревья.

Необходимо сегодня до полуночи.

14 лет назад
Topmgr
Олег 
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

RomZik
Роман 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Большое спасибо Роману за отлично выполненную работу! Так уж получилось, что на момент выбора его исполнителем, у него до актуального для меня момента сдачи готового файла оставалось буквально 3 часа. Был постоянно на связи по аське. За это время Роман успел не только отлично выполнить задание, но и предложил на выбор несколько вариантов его реализации с промежуточным утверждением рабочих моментов. Отличный, порядочный исполнитель, обязательно буду обращаться в дальнейшем! Спасибо большое за работу!!!
Все просто отлично, с таким человеком работать одно удовольствие! Очень РЕКОМЕНДУЮ!

Заявки фрилансеров

RomZik
Роман 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад

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