Нужно нарисовать центральный баннер на главную страницу сайта finshopper.ru вместо того, который там сейчас. размеры такие же как сейчас, тематика: консалтинг по вопросам работы с клиентами (клиентура в основном финансовые компании и банки), проверки ...
Добавить анимацию в JPG (сделать GIF)
Из файла который в приложении надо сделать GIF-открытку
1) добавить маленькие снежинки падающие сверху.
2) добавить надпись "С Новым годом и рождеством!" (надпись золотистого цвета должна появляться по буквам, желательно с эффектом бенгальского огня, пробегающего по буквам)
3) Добавить мерцание (искорки блеска) на сугробы и деревья.
Необходимо сегодня до полуночи.
Выбранный исполнитель
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