Размер 468х60. Поскольку скоро новый год, кроме всего прочего он должен предавать новогоднее настроение. нужны русский + английский варианты Сроки - срочно. Жду предложений от опытных дизайнеров ...
Динамический флеш-баннер
Необходимо создать динамичекий флеш-баннер для представления книг из каталога.
Аналог: http://img.by/i/ozbanner.gif (Принцип работы можно посмотреть на http://shop.n1.by/)
Список книг рандомно берётся из файла, типа oz.by/data/books.phtml
Обложки книг шириной 50рх имеют адрес: oz.by/data/img_small/{id}.gif
Ссылка с книги: oz.by/books/more{id}.html
Заявки фрилансеров
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