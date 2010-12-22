Необходимо 20 баннеров

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Завершен7 заявок141 просмотр

Необходимо 20 статичных баннеров различных размеров до 22.00, работа простая на пару часов, пример - http://bestsoftnews.com/728-3.jpg

http://bestsoftnews.com/728-4.jpg.

Иконки и кнопка есть. Оплата по согласованию с исполнителем.

14 лет назад
dexter007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Работой Ирины остались очень довольны! Были четко оговорены сроки и все вышло на ура. Баннеры красивые именно те, как хотели, будем частыми клиентами, рекомендуем заказывать баннеры у Ирины!
Хороший проект и заказчик, во время и задание, и правки , и оплата. Буду рада еще поработать

Заявки фрилансеров

masana
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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