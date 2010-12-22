Разработать 2 флеш баннера для сайта nrem.blacksss.ru Стиль: строгий. Графика: есть два jpg файла. Разработать два простых баннера. Первый c ветряками - движение лопастей с неочень большой скоростью ...
Необходимо 20 баннеров
Необходимо 20 статичных баннеров различных размеров до 22.00, работа простая на пару часов, пример - http://bestsoftnews.com/728-3.jpg
http://bestsoftnews.com/728-4.jpg.
Иконки и кнопка есть. Оплата по согласованию с исполнителем.
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