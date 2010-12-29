Баннер, выход новой версии программы

Формат: анимированный банер, gif или flash, что лучше не знаю.

Размер: ширина банера 570 px, высоту потом согласуем.

Тема: выход версии программного обеспечения под операционную систему Android.

Особенность версии, первая и пока единственная программа для Android в своем сегменте.

Сайт программы

http://mobi-c.ru

Несколько скриншотов версии для андроид.

http://mobi-c.ru/androidvswinmobile.html

От вас согласование сюжета, текст банера и собственно банер.

К сожалению выделенный бюджет всего 30$ или 1000 рублей.