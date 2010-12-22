Нужен баннер

Есть флеш банер на сайте одном, его надо оттуда вытащить и соединить с картинкой ...

Кто возметься?

Банер на сайте www.spysystems.ru внизу справа там еще голова такая и написано всегда невидимій наушник и его надо соединить с картинкой с сайта egoistspy.net.ua

И нужно подогнать под размер 728 ширинаХ90 высота чтобы все читалось

Пишите в приват сразу.