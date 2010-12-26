Есть два идентичных баннера во флэше (рус и англ). Нужно грамотно сделать похожие на оригинал гифы.
Баннеры Dodge Durango
Нужны гиф баннер 4-6 кадра, с задержкой 0,5-1сек. Текст + картинка.
ТЕКСТ
Dodge Durango / Дёшево
РАЗМЕРЫ, КОЛИЧЕСТВО
468*60, 100*100, 120*600, 150*150, 728*90, по одному баннеру каждого размера.
ТРЕБОВАНИЯ
Объем файла баннеров 150x150, 100х100, 468х60 не должен превышать 28 Kb, для баннеров 120х600, 728х90 - до 48 Kb.
Не принимаются моргающие или монотонно изменяющиеся баннеры, которые своим присутствием на страницах сайтов могут раздражать посетителей.
ИСХОДНИКИ
Исходники исполнитель подбирает самостоятельно по следующим критериям:
Dodge Durango, 2005-2006 года выпуска, серебристый металлик, желательно на высоких дисках 20-22 дюйма
!перед началом работы исполнитель должен утвердить исходники.!
РЕАЛИЗАЦИЯ
Демонстрация автомобиля с нескольких ракурсов (сторон)
ЦЕНА
до 4$ за шт
СРОК
26.12.2010 - 19.00 мск
Выбранный исполнитель
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