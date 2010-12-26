Баннеры Dodge Durango

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт2 заявки199 просмотров

Нужны гиф баннер 4-6 кадра, с задержкой 0,5-1сек. Текст + картинка.

ТЕКСТ

Dodge Durango / Дёшево

РАЗМЕРЫ, КОЛИЧЕСТВО

468*60, 100*100, 120*600, 150*150, 728*90, по одному баннеру каждого размера.

ТРЕБОВАНИЯ

Объем файла баннеров 150x150, 100х100, 468х60 не должен превышать 28 Kb, для баннеров 120х600, 728х90 - до 48 Kb.

Не принимаются моргающие или монотонно изменяющиеся баннеры, которые своим присутствием на страницах сайтов могут раздражать посетителей.

ИСХОДНИКИ

Исходники исполнитель подбирает самостоятельно по следующим критериям:

Dodge Durango, 2005-2006 года выпуска, серебристый металлик, желательно на высоких дисках 20-22 дюйма

!перед началом работы исполнитель должен утвердить исходники.!

РЕАЛИЗАЦИЯ

Демонстрация автомобиля с нескольких ракурсов (сторон)

ЦЕНА

до 4$ за шт

СРОК

26.12.2010 - 19.00 мск

14 лет назад
AlexandrYY
Александр 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-5)

Выбранный исполнитель

Fortwini
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$3
1 день

Заявки фрилансеров

Fortwini
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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