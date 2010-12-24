Нужны гиф баннер 4-6 кадра, с задержкой 0,5-1сек. Текст + картинка. ТЕКСТ Dodge Durango / Дёшево РАЗМЕРЫ, КОЛИЧЕСТВО 468*60, 100*100, 120*600, 150*150, 728*90, по одному баннеру каждого ...
GIF или Flash баннеры на сайт + картинки
Требуется сделать для сайта, соблюдая его стилистику http://faetonline.ru/ вместо текущих стационарных картинок (под шапкой сайта)
Примерно вот что хотим :
1 и 3 ий - статичные картинки, можно какие нибудь фото, с теми же надписями
2 и 4 - анимированные баннеры, красивые.
НО ЭТО НЕ ДОГМА! )
Нужна вся работа в комплексе, которая бы хорошо смотрелась на сайте. Определенных требований нет, полагаюсь на творчество исполнителя.
Выбирать будем по портфолио, прошу указать ссылку.
Предложения рассматриваюся только в тендере. Цена и срок обязательны.
Заявки фрилансеров
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