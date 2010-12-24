GIF или Flash баннеры на сайт + картинки

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт23 заявки254 просмотра

Требуется сделать для сайта, соблюдая его стилистику http://faetonline.ru/ вместо текущих стационарных картинок (под шапкой сайта)

Примерно вот что хотим :

1 и 3 ий - статичные картинки, можно какие нибудь фото, с теми же надписями

2 и 4 - анимированные баннеры, красивые.

НО ЭТО НЕ ДОГМА! )

Нужна вся работа в комплексе, которая бы хорошо смотрелась на сайте. Определенных требований нет, полагаюсь на творчество исполнителя.

Выбирать будем по портфолио, прошу указать ссылку.

Предложения рассматриваюся только в тендере. Цена и срок обязательны.

14 лет назад
Jekos
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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