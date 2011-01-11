Задача: Создать gif баннер хостинг компании. Предпочтительно flash. Будет предоставлен текст и сайт. Далее ваша муза. Выбор исполнителя по портфолио. Цена не вопрос. Оплата - WMZ. Заранее ...
Баннер для Форекс
Нужно нарисовать баннер для форекс-сайта. Баннер для главной, в боковую колонку (размеры около 200*400) Цель баннера - привлечь людей на семинар. Если есть готовые идеи - будет плюсом:)
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