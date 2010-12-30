Рестайлинг меню навигации сайта и 2-3 тизера

Добрый день.

Необходимо до 31 декабря 2010 года разработать следующее:

1) новый вариант меню навигации текущего сайта;

2) пару-тройку рекламных блоков.

Тематика - бытовая техника, сегмент ЦА - Рунет. Все ссылки и ТЗ - выбранному исполнителю. Если есть сомнения по стоимости - указывайте в среднем. Выбор будет сделан сегодня до 12.00.

Обязательное требование к исходникам - PSD (слои не сведены, все сеты и слои проименованы человеческим языком, никаких "kjfh7htgdf_hh_TR-7" и иже с ними).

Убедительная просьба людям с отсутствием портфолио не беспокоить (две-тре явно откуда-то прихватизированные картинки не в счет).