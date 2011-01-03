Баннер 120х600

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен20 заявок436 просмотров

Требуется банер в стиле проекта forbiddenkingdom.ru

(дизайн правда пока рабочий, но пока такой)

прилагаю в аттачменте пример (фразы в примере утверждены для банера)

Главное, что банер должен побуждать к размещению своих работ!!!

14 лет назад
astronweb
Валерий 
54 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

RomZik
Роман 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$50
3 дня
Все быстро и четко. Большое спасибо.
Интересный проект, порядочный заказчик. Все как договаривались. Оплата без проблем. Приятно было поработать. Рекомендую!
red123
44 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$3
1 день
Все быстро в срок и приятно по дизайну. спасибо
Отлично поработали. Оплатил сразу после выполнения заказа, работали без предоплаты.

Заявки фрилансеров

RomZik
Роман 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
red123
44 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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