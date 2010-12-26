Сделать из флеш анимированный гиф (исходники есть)

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт4 заявки158 просмотров

Есть комплект флэш баннеров с исходниками размеров:

200*300

240*400

468*60

600*90

пример можно посмотреть тут http://ipostasi.ru/banner.html (тот который верхний) - остальные баннеры - это ресайз по сути этого верхнего с такими же фразами

Необходимо сделать гиф анимированные баннеры следущих размеров (ну по сути по тем же типа кадрам):

468*60

200*200

160*600

120*240

240*400

600*90

Деадлайн - до НГ

Указывайте пожалуйста в предложении цену.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПО ПРОЕКТУ СЕГОДНЯ В 14:00 МСК

14 лет назад
Borodach
Олег 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Scrape
Алмаз 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$7
1 день

Заявки фрилансеров

Scrape
Алмаз 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Статический баннер

    $20

    Необходимо разработать статитечский баннер. Что на нем – в отдельной плашке название сайта, дед мороз сделанный из персонажа(я предоставлю). Елка на заднем фоне. Украшения.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен флеш баннер

    $10

    Нужно сделать флеш баннер 720*60 тематика баннера "Он лайн калькулятор расчета стоимости буровой установки". Основные цвета: светло голубой - синий - зеленый. По запросу дам ссылку на сайт. Работа без предоплаты, если нравится покупаю. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Баннер 120х600

    $50

    Требуется банер в стиле проекта forbiddenkingdom.ru (дизайн правда пока рабочий, но пока такой) прилагаю в аттачменте пример (фразы в примере утверждены для банера) Главное, что банер должен побуждать ...

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Flash баннер (нужно сделать срочно)

    $10

    Нужно сделать срочно flash баннер, 5 размеров. Простой баннер, на новогоднюю тематику. Есть все исходники графические (фон и граф. элементы) Использовать flash не выше 8-й версии При нажатии ...

    Баннеры4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Баннер для Форекс

    $50

    Нужно нарисовать баннер для форекс-сайта. Баннер для главной, в боковую колонку (размеры около 200*400) Цель баннера - привлечь людей на семинар. Если есть готовые идеи - будет плюсом:)

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Создать flash, gif баннер хостинг компании

    $10

    Задача: Создать gif баннер хостинг компании. Предпочтительно flash. Будет предоставлен текст и сайт. Далее ваша муза. Выбор исполнителя по портфолио. Цена не вопрос. Оплата - WMZ. Заранее ...

    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Баннер 468х60 + gif + ресайз

    $30

    С меня ключевые слова, пара пожеланий, всё остальное с вас. Наличие баннеров в портфолио обязательно.

    Баннеры27 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • GIF или Flash баннеры на сайт + картинки

    Требуется сделать для сайта, соблюдая его стилистику http://faetonline.ru/ вместо текущих стационарных картинок (под шапкой сайта) Примерно вот что хотим : 1 и 3 ий - статичные картинки, можно какие ...

    Баннеры23 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Баннеры Dodge Durango

    $20

    Нужны гиф баннер 4-6 кадра, с задержкой 0,5-1сек. Текст + картинка. ТЕКСТ Dodge Durango / Дёшево РАЗМЕРЫ, КОЛИЧЕСТВО 468*60, 100*100, 120*600, 150*150, 728*90, по одному баннеру каждого ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад