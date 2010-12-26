Сделать из флеш анимированный гиф (исходники есть)

Есть комплект флэш баннеров с исходниками размеров:

200*300

240*400

468*60

600*90

пример можно посмотреть тут http://ipostasi.ru/banner.html (тот который верхний) - остальные баннеры - это ресайз по сути этого верхнего с такими же фразами

Необходимо сделать гиф анимированные баннеры следущих размеров (ну по сути по тем же типа кадрам):

468*60

200*200

160*600

120*240

240*400

600*90

Деадлайн - до НГ

Указывайте пожалуйста в предложении цену.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПО ПРОЕКТУ СЕГОДНЯ В 14:00 МСК