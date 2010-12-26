Необходимо разработать статитечский баннер. Что на нем – в отдельной плашке название сайта, дед мороз сделанный из персонажа(я предоставлю). Елка на заднем фоне. Украшения.
Сделать из флеш анимированный гиф (исходники есть)
Есть комплект флэш баннеров с исходниками размеров:
200*300
240*400
468*60
600*90
пример можно посмотреть тут http://ipostasi.ru/banner.html (тот который верхний) - остальные баннеры - это ресайз по сути этого верхнего с такими же фразами
Необходимо сделать гиф анимированные баннеры следущих размеров (ну по сути по тем же типа кадрам):
468*60
200*200
160*600
120*240
240*400
600*90
Деадлайн - до НГ
Указывайте пожалуйста в предложении цену.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ ПО ПРОЕКТУ СЕГОДНЯ В 14:00 МСК
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