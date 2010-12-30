Баннеры-заглушки

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Завершен3 заявки245 просмотров

Нужны баннеры-заглушки в количестве 50 штук. Пример в аттаче. Нужно сделать в таком же примерно духе, только красивее.

Всего необходимо 10 различных шаблонов заглушек для 5 форматов баннеров (итого 50 файлов).

Сделать СРОЧНО.

Предпочтение отдаю (а) отзывам (б) портфолио баннеров.

14 лет назад
Denis_Ca
Денис 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
11 часов назад
14 лет назад
$100
1 день
Молниеносная реакция на замечания! Просто отлично, спасибо!
Сотрудничеством доволен. Спасибо.

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
11 часов назад
14 лет назад

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