Добрый день. Необходимо до 31 декабря 2010 года разработать следующее: 1) новый вариант меню навигации текущего сайта; 2) пару-тройку рекламных блоков. Тематика - бытовая техника, ...
Баннеры-заглушки
Нужны баннеры-заглушки в количестве 50 штук. Пример в аттаче. Нужно сделать в таком же примерно духе, только красивее.
Всего необходимо 10 различных шаблонов заглушек для 5 форматов баннеров (итого 50 файлов).
Сделать СРОЧНО.
Предпочтение отдаю (а) отзывам (б) портфолио баннеров.
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