Сделать флеш-баннер

Остался доволен работой с Дмитрием. Порадовала скорость исполнения, человек ответственно подходит к проекту. Если возникает необходимость отлучиться и взять небольшую пазу по работе всегда предупреждает заранее. Порадовал творческий подход к реализации задачи и профессиональные навыки как флешера, так и дизайнера-иллюстратора. Уверен в продолжении сотрудничества.