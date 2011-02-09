Сделать флеш-баннер

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Завершен10 заявок305 просмотров

Формат: swf.

Размер: 741px X 92px.

Хронометраж баннера: не менее 30 секунд.

Основные цвета баннера:

желтый (R 255, G 236, B 0)

синий (R 0, G 84, B 169)

Исходник принт-баннера прилагается (CorelDRAW, кривые).

Сценарий баннера: Велосипедист прыгает по буквам (аналог спортивного направления BMX), два раза заезжает на дзержинск.рф, падает, разбивается, сломанная нога торчит из груды букв, а голова откатывается.

Велосипедист, логотип и надпись «Всё самое интересное» на баннере присутствует в обязательном порядке.

CorelDRAW
14 лет назад
antpospelov
Антон 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Arakki
40 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$40
3 дня
Остался доволен работой с Дмитрием. Порадовала скорость исполнения, человек ответственно подходит к проекту. Если возникает необходимость отлучиться и взять небольшую пазу по работе всегда предупреждает заранее. Порадовал творческий подход к реализации задачи и профессиональные навыки как флешера, так и дизайнера-иллюстратора. Уверен в продолжении сотрудничества.
Отличный работодатель! Все прошло на высшем уровне! Четкое и интересное задание, быстрая предоплата и оплата! Ясная формулировка пожеланий! Приятный и воспитанный в общении. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

Arakki
40 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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