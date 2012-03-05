Arakki

Валерьевич Arakki

 
39 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Сделаю в лучшем виде! Минимальные цены

Программы: Adobe Photoshop/Illustrator/Flash Pro.

Специализация: ретушь/ реставрация фото/ художественная и пакетная обработки/ раскрашивание ч/б фото/ коллажи/ баннеры/ афиши/ элементы фирменного стиля/ дизайн групп вКонтакте/ дизайн сайта/ флеш баннеры/ флеш шапки/ анимация.

Буду рад помочь!

Всегда на связи.

SKYPE: arakki_design | E-MAIL: [email protected]

Веб-сайт: http://arakki.net

Flash-баннеры: http://arakki.net/flash-banners

Дизайн сайтаFlashIllustratorPhotoshop
Отзывы заказчиков
astronweb
Валерий 
52 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
10 баллов
10 лет назад
Красивый баннер на jquery
Все профессионально и быстро. Большое спасибо.
Сотрудничеством доволен! Работа оплачена в полной мере и вовремя. Рекомендую!
Ответный отзыв
goter
Олег 
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Флеш-анимация (баннер)
Отлично справился с заданием. Все сделал в сроки. Во время исполнения задания использовал несколько идей , которые нам очень понравились. Рекомендую!
Понравилось сотрудничать с Александром. Четкое тех. задание. Мгновенная оплата. Одни положительные эмоции.
Ответный отзыв
ludvik
Людвиг 
52 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
$10
10 баллов
12 лет назад
Иконки для кнопок панели инструментов в MS Word
Дмитрий отлично владеет графикой, хорошее чувство стиля, сделал все оперативно и учел все мои дотошные требования. Буду обращаться и в дальнейшем.
Сотрудничеством доволен. Четкое ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
admag
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Флеш-баннер
Очень понравилась работа. Без лишних вопросов и весьма качественно. Рекомендую к сотрудничеству!
Понравилось работать с Алексеем. Четкое техническое задание, корректные замечания. Оплата своевременная и в полном объеме. Рекомендую, как ответственного и приличного работодателя.
Ответный отзыв
ttdot
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$25
10 баллов
12 лет назад
Нужно 2 баннера гифовых 250х100 и 200х200
Лучший мастер! С одного слова понял чего я хочу! Всем рекомендую! Быстро, качественно и надежно!
Очень приятно работать с Алексеем. Четкое задание, мгновенная оплата. Всегда на связи. РЕКОМЕНДУЮ!
Ответный отзыв
Баннеры
10 отзывов
от $5
от 1 дня
#121
Иллюстрации и Рисунки
6 отзывов
от $5
от 1 дня
#113
Иконки и Пиксель-арт
4 отзыва
от $5
от 1 дня
#71
Верстка полиграфии
4 отзыва
от $5
от 1 дня
#100
Анимация
2 отзыва
от $5
от 1 дня
#44
Дизайн сайтов
2 отзыва
от $30
от 2 дней
#596
Дизайн продукции
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#133
Обработка фотографий
1 отзыв
от $5
от 1 дня
#262
Презентации
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#659
Фотосъемка
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#716
Фирменный стиль
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#733
Наружная реклама
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#777
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $20
от 2 дней
#3055
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