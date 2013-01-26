Отрисовать два логотипа

Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок230 просмотров
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нужно срочно отрисовать два логотипа

11 лет назад
artekz99
Артем 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
3 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
netekspert
Александр 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 дня назад
11 лет назад
$20
1 день
Выполнил данный проект в срок без замечаний, и этот заказчик принял работу и написал что все устраивает, а спустя некоторое время оставил отрицательный отзыв, странный человек, вернее подлый. В подтверждение своих слов, вот скрин нашей переписки в скайпе http://shot.qip.ru/009otI-1echeMzks/