Нарисовать картинки карт стран.

Иллюстрации и РисункиЗакрыт19 заявок224 просмотра
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Задача нарисовать очертания карт стран как Франция, Англия, Италия, Германия, Испания, Португалия + 19 стран.

Картинка по ширине 534, высота - пропорционально. Формат PNG c прозрачным фоном. Цвет #f78d2a.

Пример прилагается (Франция).

11 лет назад
MzFk
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад