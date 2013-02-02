Разработка логотипа хостинговой компании

Иллюстрации и РисункиЗавершен2 заявки217 просмотров
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Требуется разработать логотип и фавикон хостинговой компании Profi-Host.Ru, исходя из названия компании и слогана - "Ваши сайты в надежных руках". Плюс прописать название и слоган в одном стиле с лого. Все должно сочетаться с оформлением сайта: http://profi-host.ru/

Видение логотипа заказчиком - руки, бережно держащие сайт (необходимо продумать его визуализацию) и защищающие его. Примерная компоновка - на сайте.

Размеры основного логотипа - 913х200, используемые шрифты - без засечек (Helvetica, Arial и т.п..)

Под сам логотип отводится до 35-40% пространства с левой стороны (там, где сейчас робот), остальное - название и слоган.

Второй вариант логотипа требуется для использования в баннерах, рекламных материалах, официальных документах и т.п. В него должно быть вписано название хостинга Profi-Host.Ru.

Логотип должен быть масштабируемым (вектор).

В заявках указывайте цену и сроки.

11 лет назад
harald2000ru
Дмитрий 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
shaoleen
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$30
2 дня
Тарас хорошо справился, несмотря на то, что пришлось постоянно вносить коррективы, а в итоге, по настоянию заказчика вернулись к одному из ранних вариантов. Рекомендую к сотрудничеству.
С Дмитрием приятно иметь дело. Постоянно на связи, что значительно упрощает работу) С оплатой тоже все ок) Мои рекомендации к сотрудничеству.
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