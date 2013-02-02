Разработка логотипа хостинговой компании

Задача нарисовать очертания карт стран как Франция, Англия, Италия, Германия, Испания, Португалия + 19 стран. Картинка по ширине 534, высота - пропорционально. Формат PNG c прозрачным фоном. Цвет #f78d2a. Пример прилагается (Франция).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.
Требуется разработать логотип и фавикон хостинговой компании Profi-Host.Ru, исходя из названия компании и слогана - "Ваши сайты в надежных руках". Плюс прописать название и слоган в одном стиле с лого. Все должно сочетаться с оформлением сайта: http://profi-host.ru/
Видение логотипа заказчиком - руки, бережно держащие сайт (необходимо продумать его визуализацию) и защищающие его. Примерная компоновка - на сайте.
Размеры основного логотипа - 913х200, используемые шрифты - без засечек (Helvetica, Arial и т.п..)
Под сам логотип отводится до 35-40% пространства с левой стороны (там, где сейчас робот), остальное - название и слоган.
Второй вариант логотипа требуется для использования в баннерах, рекламных материалах, официальных документах и т.п. В него должно быть вписано название хостинга Profi-Host.Ru.
Логотип должен быть масштабируемым (вектор).
В заявках указывайте цену и сроки.
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