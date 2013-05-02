harald2000ru

Дмитрий harald2000ru

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Выступая в качестве заказчика во время ведения проекта нахожусь постоянно на связи, того же жду и от исполнителей.

Почта: harald2000ru (собака) yandex.ru

Скайп: harald2000ru

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Транскрибация вебинаров

    Требуется транскрибация нескольких вебинаров. Суммарная длительность - около 10,5 часов (включая технические моменты - проверка звука и т.п.). По итогам сотрудничества гарантирую адекватный отзыв. Оплата поэтапно, за каждый ролик. Оставляя ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Заставка для YouTube

    Необходимо создать заставку для аннотаций на YouTube. Пример такой заставки можно увидеть на http://youtu.be/C6DiP6nOObM?t=5m25s Что должно быть на заставке: 1. Кнопка подписки на канал. 2. Визуализация проекта http://mini.imsider.ru 3. Визуализация проекта ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Транскрибация интеллектуальных карт.

    $5

    Нужно снять в текстовом виде содержание 2-х графических майнд-мэпов. Просто переписать содержимое для редизайна карт. Так же, как и на картах, текст должен быть структурирован по разделам и подразделам. Файлы прикреплены во вложении. ...

    Редактирование и Корректура1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Перевод методички с английского на русский

    Необходимо перевести с английского на русский методическое пособие. Тематика - инфобизнес, маркетинг Файл прикреплен к проекту. На выходе должен быть подобный .PDF-файл + .DOC-файл с текстом. Перед оставлением заявки ...

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Картинка в шапку лэндинга

    $15

    Добрый день, уважаемые фрилансеры.Для сайта по продаже роботов-пылесосов требуется создать шапку. Размер картинки - 1920x540. Желательно выдержать ее в теплых уютных тонах. Общая компоновка картинки - как на вложенном файле obrazec.jpg ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рекламные баннеры

    Требуется анимированные баннеры для проекта http://reality.imsider.ru/ НЕ ФЛЭШ! Размеры: 460х60 120х240 250х250 240х400 234х60 Основной тезис, который можно использовать: С нуля ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн сертификата о прохождении бизнес-тренинга

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Требуется разработать дизайн сертификата о прохождении живого выездного бизнес-тренинга в Крыму. Тренинг проходит на мысе Фиолент, дизайн должен быть с местным колоритом (использование фото местных видов и достопримечательностей). ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработать логотип

    Здравствуйте, Денис. Нам опять нужна ваша помощь :) Нужно немного переработать логотип по проекту http://www.weblancer.net/projects/480178.html Владельцы ресурса http://dreamworkpro.ru/ хотят, чтобы на логотипе была надпись "кадрово-тренинговый центр". Посмотрите, пожалуйста, есть ...

    HTML
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рерайт продающей страницы

    Нужно сделать рерайт текста продающей страницы. Текст по стилю и подаче взять отсюда http://boss2.ru/ и сделать рерайт под новый тренинг “Контент-менеджер” Здесь информация о новом тренинге: https://docs.google.com/document/d/17uo-HnI2FRstdNeiVL2qoOsS-B6ogDDJdLuaHP2xlF8/edit?usp=sharing ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рендер видео в Adobe After Effects CS4

    Необходимо конвертировать готовый проект Adobe After Effects CS4 (18 mb, 59.25 секунд, c использованием плагина Trapcode Particular) в видео с расширением .mov Мощности нашего компьютера не хватает для этой работы одновременно ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • HTML-cайт для онлайн-конференции

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. И вновь нам требуется ваша помощь :) Нужно создать шаблон сайта (5 страниц) для анонса онлайн-конференции на тему удаленной работы в сети. Рабочее название проекта - "Удаленная работа - 2013". ...

    HTML
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Система проверки электронных сертификатов

    $50

    На сайте кадрово-тренингового центра DreamWork Professional http://dreamworkpro.ru/ необходимо создать систему проверки электронных сертификатов. Сайт работает на WordPress. Система должна действовать следующим образом: работодатель вбивает номер сертификата (буквенно-цифровой код) в форму проверки на ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Web-программист WordPress

    Требуется программист для работы над сайтами на базе WordPress. Основные требования: 1. Глубокое знание WordPress. (недостаточно, к примеру, посмотреть несколько видеокурсов по WP и полгодика повести личный блог :-) ) ...

    CSSJavaScriptMySQLPHPWordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Система регистрации пользователей (WordPress)

    Для сайта http://dreamworkpro.ru/ нужно разработать систему регистрации пользователей. На данный момент это реализовано PHP-скриптом, который позволяет авторизовываться не выходя с сайта, но для регистрации и напоминания пароля перекидывает пользователей в админку WordPress'a (с логотипом WordPress ...

    PHPWordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разобраться с плагином Ads WordPress 4

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нам вновь нужны ваши услуги :) Вот что требуется сделать: 1. Установить на стороннем сайте, использующем движок WordPress, плагин Ads WordPress 4 - http://wp.od.ua/?p=393 2. Разобраться в принципе работы плагина. ...

    HTMLWordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Скрипт для поиска доменных имен

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Необходимо написать скрипт для поиска свободных доменных имен в зонах, наиболее востребованных в Рунете — .ru, .su, .com.ua, .by, .com, .net, .org, .info, .рф и др. Скрипт будет ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Плагин поиска свободного доменного имени

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо доработать плагин WordPress Domain Search (http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-domain-search/), чтобы он искал свободные домены в зонах, наиболее востребованных в Рунете - .ru, .su, .com.ua, .by, .com, .net, .org, .info, .рф и др. ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработка логотипа хостинговой компании

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Требуется разработать логотип и фавикон хостинговой компании Profi-Host.Ru, исходя из названия компании и слогана - "Ваши сайты в надежных руках". Плюс прописать название и слоган в одном стиле с лого. Все ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

alvarez
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$150
10 баллов
11 лет назад
Транскрибация вебинаров
Очень приятно было работать с Дмитрием. Несмотря на загруженность, он всегда находился на связи и оперативно вел переписку. Оплата делалась поэтапно, поступала в полном объеме и в оговоренные сроки. Работая над проектом, открыла для себя много нового и интересного. А ведь для фрилансера это очень важно - быть не просто механическим исполнителем, а человеком, вовлеченным в процесс. Огромное спасибо за это Дмитрию. Высший балл!
Отличная работа. Все четко и в срок. Даже несмотря на небольшую задержку с моей стороны по оплате одного из завершенных этапов, работа была доведена до конца с неизменно высоким качеством. Мои рекомендации.
Ответный отзыв
netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
6 часов назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Заставка для YouTube
Очень рад был снова поработать с Дмитрием! Спасибо!
Все ок. Быстро, качественно. Оперативно внесены все затребованные правки
Ответный отзыв
Aneli_Alexis
Алёна 
32 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Транскрибация интеллектуальных карт.
Спасибо, Дмитрий, за интересный проект. Заказчик чётко даёт ТЗ и оплачивает выполненный заказ мгновенно, что очень приятно.
Алёна быстро и качественно выполнила задание, учла все правки. Я очень доволен сотрудничеством.
Ответный отзыв
worklene
40 лет
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Картинка в шапку лэндинга
Спасибо за проект, хорошо поработали) Быстрая оплата, участие в процессе, рекомендую.
Елена отлично справилась с проектом, с ходу предложила эскиз еще до утверждения ее исполнителем, учла все поправки (признаться, их было немало, я довольно-таки требовательный и придирчивый заказчик) и, в конечном итоге, представила отличный вариант, который меня полностью устроил. Особо отмечу - постоянно на связи, не теряется, как некоторые (не будем показывать пальцем, это неприлично :-D ) В общем, рекомендую к сотрудничеству и, думаю, сам тоже буду обращаться Лена, удачи! :)
Ответный отзыв
seregab_90
Серёга 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Рекламные баннеры
Дмитрий отличный заказчик! Четкое задание, своевременная оплата! Рекомендую!
Спасибо Сергею за качество и скорость работы. Мои рекомендации к сотрудничеству.
Ответный отзыв
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