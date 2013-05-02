harald2000ru

Очень приятно было работать с Дмитрием. Несмотря на загруженность, он всегда находился на связи и оперативно вел переписку. Оплата делалась поэтапно, поступала в полном объеме и в оговоренные сроки. Работая над проектом, открыла для себя много нового и интересного. А ведь для фрилансера это очень важно - быть не просто механическим исполнителем, а человеком, вовлеченным в процесс. Огромное спасибо за это Дмитрию. Высший балл!