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Выступая в качестве заказчика во время ведения проекта нахожусь постоянно на связи, того же жду и от исполнителей.
Почта: harald2000ru (собака) yandex.ru
Скайп: harald2000ru
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Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Требуется разработать дизайн сертификата о прохождении живого выездного бизнес-тренинга в Крыму. Тренинг проходит на мысе Фиолент, дизайн должен быть с местным колоритом (использование фото местных видов и достопримечательностей). ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен12 лет назад
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На сайте кадрово-тренингового центра DreamWork Professional http://dreamworkpro.ru/ необходимо создать систему проверки электронных сертификатов. Сайт работает на WordPress. Система должна действовать следующим образом: работодатель вбивает номер сертификата (буквенно-цифровой код) в форму проверки на ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется программист для работы над сайтами на базе WordPress. Основные требования: 1. Глубокое знание WordPress. (недостаточно, к примеру, посмотреть несколько видеокурсов по WP и полгодика повести личный блог :-) ) ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт12 лет назад
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Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо доработать плагин WordPress Domain Search (http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-domain-search/), чтобы он искал свободные домены в зонах, наиболее востребованных в Рунете - .ru, .su, .com.ua, .by, .com, .net, .org, .info, .рф и др. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Требуется разработать логотип и фавикон хостинговой компании Profi-Host.Ru, исходя из названия компании и слогана - "Ваши сайты в надежных руках". Плюс прописать название и слоган в одном стиле с лого. Все ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад