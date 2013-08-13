Елена отлично справилась с проектом, с ходу предложила эскиз еще до утверждения ее исполнителем, учла все поправки (признаться, их было немало, я довольно-таки требовательный и придирчивый заказчик) и, в конечном итоге, представила отличный вариант, который меня полностью устроил. Особо отмечу - постоянно на связи, не теряется, как некоторые (не будем показывать пальцем, это неприлично :-D ) В общем, рекомендую к сотрудничеству и, думаю, сам тоже буду обращаться Лена, удачи! :)