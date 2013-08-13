Портфолио
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- Баннер для podguznikoff.ru175 просмотров
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- Баннер для туристической компании184 просмотра
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
10 лет назад
Елена отлично справилась с проектом, с ходу предложила эскиз еще до утверждения ее исполнителем, учла все поправки (признаться, их было немало, я довольно-таки требовательный и придирчивый заказчик) и, в конечном итоге, представила отличный вариант, который меня полностью устроил. Особо отмечу - постоянно на связи, не теряется, как некоторые (не будем показывать пальцем, это неприлично :-D ) В общем, рекомендую к сотрудничеству и, думаю, сам тоже буду обращаться Лена, удачи! :)
Ответный отзыв
Спасибо за проект, хорошо поработали) Быстрая оплата, участие в процессе, рекомендую.
$30
10 баллов
10 лет назад
Елена отлично справилось с заданием, даже раньше оговоренных сроков, работает с душой, ответственна, буду обращаться в разработках будущих проектов, рекомендую
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект! Быстрая оплата, рекомендую заказчика.
$30
10 баллов
10 лет назад
Получил, то что ожидал. были небольшие корректировки, которые были внесены. сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Интересный проект. Было приятно поработать. Рекомендую заказчика.
$15
10 баллов
10 лет назад
Быстро и очень качественно выполнила дизайн уникальных иконок для сайта. Сделала красиво и в общей стилистике сайта. Очень понравилось сотрудничество, приятно, просто и легко работать! Рекомендую хорошего специалиста!
Ответный отзыв
Спасибо за интересный проект. Работа оплачена, рекомендую заказчика.