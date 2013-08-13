worklene

Елена Лепетинская worklene

 
39 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
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Отзывы заказчиков
harald2000ru
Дмитрий 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Картинка в шапку лэндинга
Елена отлично справилась с проектом, с ходу предложила эскиз еще до утверждения ее исполнителем, учла все поправки (признаться, их было немало, я довольно-таки требовательный и придирчивый заказчик) и, в конечном итоге, представила отличный вариант, который меня полностью устроил. Особо отмечу - постоянно на связи, не теряется, как некоторые (не будем показывать пальцем, это неприлично :-D ) В общем, рекомендую к сотрудничеству и, думаю, сам тоже буду обращаться Лена, удачи! :)
Спасибо за проект, хорошо поработали) Быстрая оплата, участие в процессе, рекомендую.
Ответный отзыв
kesha075
48 летКазахстан
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Нужно разработать шапку и футер сайта
Елена отлично справилось с заданием, даже раньше оговоренных сроков, работает с душой, ответственна, буду обращаться в разработках будущих проектов, рекомендую
Спасибо за интересный проект! Быстрая оплата, рекомендую заказчика.
Ответный отзыв
iillyyaa
Илья 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
10 минирисунков зверей
Получил, то что ожидал. были небольшие корректировки, которые были внесены. сотрудничеством доволен.
Интересный проект. Было приятно поработать. Рекомендую заказчика.
Ответный отзыв
z24z
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Иконки для блока Услуги на сайте
Быстро и очень качественно выполнила дизайн уникальных иконок для сайта. Сделала красиво и в общей стилистике сайта. Очень понравилось сотрудничество, приятно, просто и легко работать! Рекомендую хорошего специалиста!
Спасибо за интересный проект. Работа оплачена, рекомендую заказчика.
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