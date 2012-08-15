iillyyaa

Илья iillyyaa

 
45 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Нарисовать стикеры как в ВК (миниатюрки, смайлы)

    ВКонтакте с недавних пор появились так называемые стикеры, смайлы больших размеров. Требуется нарисовать на определённые темы наборы смайлов, размер 256х256 при уменьшении до 128 и 64 смайлы должны оставаться привлекательными. Стикеры ВКонтакте как пример данных смайлов. Нужны ...

    Анимация9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Карикатуры

    Требуется нарисовать куклу, карикатуру с определённых людей, типа как рисуют президентов и т.д. Комиксовый стиль. Желательно опыт в подобном. Требуется карикатура только лица, возможно плечи и руки, с требуемой интонацией лица, описывающей некое действие, удивление, гнев, смех... размер изображения ...

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • 10 минирисунков зверей

    Прошу прощения, кому не написал, но, увидел пару готовых решений среди заявок и решил, что такой вариант устроит. Возможно кому то напишу позже. КТО НЕ ПРОЧТЁТ ВСЁ СООБЩЕНИЕ И ДАСТ ОТВЕТ ТИПА "+" или "Готов сделать" БУДУТ ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Плагин для хрома + кнопка

    $50

    Нужно 2 вещи, конечный продукт не требуется 1. Нужно сделать возможность размещения кнопки на сайт при установке плагина, тоесть ставится и плагин и кнопка на сайт 2. сделать простейший фильтр контента, контент должен обрабатываться на стадии прогрузки. Цена ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Художник-дизайнер (мультфильмы, аниме, фентези)

    $50

    переодически требуется изготовлние новых аватарок, в стиле Аниме, мультфильмы, фентези и такого рода требуются примерно раз в неделю новые "аватарки" размеры 200х200, читабельность при 50х50 должна быть. хотелось бы найти кого то на постоянной основе. от вас хотелось ...

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип-баннер 440х280

    $50

    требования: нужно сделать логотип размерами 440х280 логотип должен быть читабельным и смотрибельным при размерах 220х140 суть логотипа, плагин для Хрома, позволяющий скачивать музыку и видео с серверов ВК тоесть на логотипе должно присутствовать или лого ВК или надпись так ...

    Логотипы и Знаки9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн основной страницы

    $20

    Есть сайт: http://myupdate.ru/ требуется сделать небольшой дизайн, основные кнопки думаю должны остаться в оригинале (обсуждаемо) сайт визитка, только 1 страница. можно (даже интереснее) если будет сайт в стиле ВК или использоваться будут какие то цвета или что то ещё. бюджет ...

    Сайт-визитка
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется маленький дизайн 1 страницы + баннер

    $50

    есть сайт: http://myupdate.ru/ требуется сделать небольшой дизайн, основные кнопки думаю должны остаться в оригинале (обсуждаемо) сайт визитка, только 1 страница. можно (даже интереснее) если будет сайт в стиле ВК или использоваться будут какие то цвета или что то ещё. банер ...

    Сайт-визитка
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Помощь по загрузке расширения Гугла в репозиторий

    $50

    есть готовый .crx файл, пытаюсь сделать манифест и засунуть в архив всё это дело, но не работает( вроде и загружается, но не хочет нормально устанавливаться... уже всю голову сломал. я так понял, нужно сделать правильный манифест. кто поможет? ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется плагин для браузера

    Требуется написание плугина для Всех браузеров с возможностью автообновления (автообновление желательно), суть плугина обработка трафика в браузер. бюджет от 5000р, в зависимости от функционала и т.д.

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
4VIY
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$380
10 баллов
10 лет назад
Требуется плагин для браузера
Сотрудничество прошло хорошо. Спасибо за работу и рекомендую к сотрудничеству.
Заказывал плагины к 4 браузерам, хром, фф, ие, опера. Всё сделал как надо, внёс нужные изменения. Всё работает чётко. Сотрудничеством доволен.
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worklene
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
10 минирисунков зверей
Интересный проект. Было приятно поработать. Рекомендую заказчика.
Получил, то что ожидал. были небольшие корректировки, которые были внесены. сотрудничеством доволен.
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sash19
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
25 отзывов
$25
10 баллов
11 лет назад
Плагин для хрома + кнопка
Все отлично и задача четкая и вменяемая и понятно без доп толкований. И самое главное оплата во время с предоплатой - приятно работать с таким заказчиком. Советую!
Сделал всё чётко и быстро. Работа была по расширению к хрому. За пол дня сделал 2 поставленные задачи.
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