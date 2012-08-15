есть готовый .crx файл, пытаюсь сделать манифест и засунуть в архив всё это дело, но не работает( вроде и загружается, но не хочет нормально устанавливаться... уже всю голову сломал. я так понял, нужно сделать правильный манифест. кто поможет? ...