ВКонтакте с недавних пор появились так называемые стикеры, смайлы больших размеров. Требуется нарисовать на определённые темы наборы смайлов, размер 256х256 при уменьшении до 128 и 64 смайлы должны оставаться привлекательными. Стикеры ВКонтакте как пример данных смайлов. Нужны ...
- Анимация9 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется нарисовать куклу, карикатуру с определённых людей, типа как рисуют президентов и т.д. Комиксовый стиль. Желательно опыт в подобном. Требуется карикатура только лица, возможно плечи и руки, с требуемой интонацией лица, описывающей некое действие, удивление, гнев, смех... размер изображения ...Анимация5 заявокЗакрыт10 лет назад
Прошу прощения, кому не написал, но, увидел пару готовых решений среди заявок и решил, что такой вариант устроит. Возможно кому то напишу позже. КТО НЕ ПРОЧТЁТ ВСЁ СООБЩЕНИЕ И ДАСТ ОТВЕТ ТИПА "+" или "Готов сделать" БУДУТ ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Нужно 2 вещи, конечный продукт не требуется 1. Нужно сделать возможность размещения кнопки на сайт при установке плагина, тоесть ставится и плагин и кнопка на сайт 2. сделать простейший фильтр контента, контент должен обрабатываться на стадии прогрузки. Цена ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
переодически требуется изготовлние новых аватарок, в стиле Аниме, мультфильмы, фентези и такого рода требуются примерно раз в неделю новые "аватарки" размеры 200х200, читабельность при 50х50 должна быть. хотелось бы найти кого то на постоянной основе. от вас хотелось ...Баннеры9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
требования: нужно сделать логотип размерами 440х280 логотип должен быть читабельным и смотрибельным при размерах 220х140 суть логотипа, плагин для Хрома, позволяющий скачивать музыку и видео с серверов ВК тоесть на логотипе должно присутствовать или лого ВК или надпись так ...Логотипы и Знаки9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $20
Есть сайт: http://myupdate.ru/ требуется сделать небольшой дизайн, основные кнопки думаю должны остаться в оригинале (обсуждаемо) сайт визитка, только 1 страница. можно (даже интереснее) если будет сайт в стиле ВК или использоваться будут какие то цвета или что то ещё. бюджет ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $50
есть сайт: http://myupdate.ru/ требуется сделать небольшой дизайн, основные кнопки думаю должны остаться в оригинале (обсуждаемо) сайт визитка, только 1 страница. можно (даже интереснее) если будет сайт в стиле ВК или использоваться будут какие то цвета или что то ещё. банер ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $50
есть готовый .crx файл, пытаюсь сделать манифест и засунуть в архив всё это дело, но не работает( вроде и загружается, но не хочет нормально устанавливаться... уже всю голову сломал. я так понял, нужно сделать правильный манифест. кто поможет? ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Требуется написание плугина для Всех браузеров с возможностью автообновления (автообновление желательно), суть плугина обработка трафика в браузер. бюджет от 5000р, в зависимости от функционала и т.д.Прикладное ПО1 исполнительЗавершен11 лет назад