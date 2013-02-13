Дизайн наградных грамот

Требуется нарисовать 8 видов наградных грамот. Оплачиваю 25$ за один вид. Каждый вид грамоты состоит из трех цветовых вариантов одной грамоты. Т.е. по сути нарисовать нужно 8 грамот, а потом тонировать каждую в три варианта цвета. Подробнее в ТЗ.

Требуется опыт разработки.

Возраст исполнителя от 18 лет.

Исполнительность

Наличие телефона.

Наличие аккаунта skype.

ТЗ скину победителю тендера.

Доп условия: вы не можете выставлять данную работу в качестве портфолито и т.д.

Оплата ЯД или Альфаклик. Предоплат не делаю. Могу оплачивать за этапы работы или за всю работу.