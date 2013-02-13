Дизайн наградных грамот

$200
Иллюстрации и РисункиЗавершен13 заявок340 просмотров
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Требуется нарисовать 8 видов наградных грамот. Оплачиваю 25$ за один вид. Каждый вид грамоты состоит из трех цветовых вариантов одной грамоты. Т.е. по сути нарисовать нужно 8 грамот, а потом тонировать каждую в три варианта цвета. Подробнее в ТЗ.

Требуется опыт разработки.

Возраст исполнителя от 18 лет.

Исполнительность

Наличие телефона.

Наличие аккаунта skype.

ТЗ скину победителю тендера.

Доп условия: вы не можете выставлять данную работу в качестве портфолито и т.д.

Оплата ЯД или Альфаклик. Предоплат не делаю. Могу оплачивать за этапы работы или за всю работу.

11 лет назад
files32
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Bogdanovskaya
Татьяна 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$200
5 дней
Отличный исполнитель, четко, в срок, онлайн.
Все отлично, как всегда. Спасибо!
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