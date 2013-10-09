kraftd

Евгений kraftd

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Логотипы | 3D-графика | Дизайн сайтов | Визуализация | Интерфейсы

3ds max \ corona render \ Photoshop \ Corel Draw \ Sketch

Портфолио

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Отзывы заказчиков

40umov
Максим 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Детская мебель в 3D
Отличная работа и оперативно, дополнительно еще по мелочам была выполнена работа. Дальше будем сотрудничать. Рекомендую!!!
Хороший, адекватный заказчик. Будем сотрудничать)
Ответный отзыв
speedline
38 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Создание продукта по фотографии
Спасибо большое Евгению, сделал все оперативно и качественно, все мои пожелания учел и реализовал). Буду обращаться еще!!
Отличный заказчик, получил кучу удовольствия от сотрудничества, жду еще заказов)
Ответный отзыв
desmoscow
Роберт 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$450
10 баллов
11 лет назад
Создание 3d корпусной мебели
Спасибо Евгению! Был очень аккуратен в работе. Был всегда на связи. Будем работать с ним и дальше.
Отлично поработали. 10+. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
cheslavsky
Олег 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Дизайн диджипака и диска
Адекватный квалифицированный исполнитель! Рекомендую!
Приятно сотрудничать. Интересные заказы. Всегда на связи. Оплата вовремя. Мечта фрилансера))
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asids
42 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Отрисовка упаковочной продукции в векторе
Замечательно выполненная работа, быстро качественно. 10 баллов ! Успехов!
Рекомендую
Ответный отзыв
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3D-графика
8 отзывов
$15/час
от $50от 1 дня
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
5 отзывов
$20/час
от $100от 13 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
$15/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга