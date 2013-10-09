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Я против войны в Украине!
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
11 лет назад
Отличная работа и оперативно, дополнительно еще по мелочам была выполнена работа. Дальше будем сотрудничать. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Хороший, адекватный заказчик. Будем сотрудничать)
$15
10 баллов
11 лет назад
Спасибо большое Евгению, сделал все оперативно и качественно, все мои пожелания учел и реализовал). Буду обращаться еще!!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, получил кучу удовольствия от сотрудничества, жду еще заказов)
$450
10 баллов
11 лет назад
Спасибо Евгению! Был очень аккуратен в работе. Был всегда на связи. Будем работать с ним и дальше.
Ответный отзыв
Отлично поработали. 10+. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
$30
10 баллов
12 лет назад
Адекватный квалифицированный исполнитель! Рекомендую!
Ответный отзыв
Приятно сотрудничать. Интересные заказы. Всегда на связи. Оплата вовремя. Мечта фрилансера))
$30
10 баллов
12 лет назад
Замечательно выполненная работа, быстро качественно. 10 баллов ! Успехов!
Ответный отзыв
Рекомендую
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