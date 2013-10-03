Отрисовка упаковочной продукции в векторе

Задача следующая, есть фото упаковочной тары примерно такие как тут http://evropac.ru/production/Revocub.php, необходимо отрисовать данную тару в векторе для презентаций ну и других манипуляций (так же предоставить изображения в JPG на белом фоне, и PNG с прозрачным фоном)... В прикрепленном файле презентация, примерно то как это должно выглядеть на выхлопе.