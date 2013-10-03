Отрисовка упаковочной продукции в векторе

Дизайн продукцииЗавершен11 заявок304 просмотра
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Задача следующая, есть фото упаковочной тары примерно такие как тут http://evropac.ru/production/Revocub.php, необходимо отрисовать данную тару в векторе для презентаций ну и других манипуляций (так же предоставить изображения в JPG на белом фоне, и PNG с прозрачным фоном)... В прикрепленном файле презентация, примерно то как это должно выглядеть на выхлопе.

11 лет назад
asids
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
kraftd
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
11 лет назад
$30
3 дня
Замечательно выполненная работа, быстро качественно. 10 баллов ! Успехов!
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