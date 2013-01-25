Исполнитель для создания афиш для ночного клуба

Есть 44 простые пдфки, преимущественно одностраничные, сделанных из презентаций. Исходники не сохранились. Необходимо внести в них ряд изменений - изменить логотип, текстовку типовую и т.д. Если у Вас установлен Adobe PRO — Вы можете сохранить из ...
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Здравствуйте,ищем человека для постоянного сотрудничества,надо для ночного клуба рисовать афиши вечеринок,заказов примерно 2-3 в неделю,главное ето качество + скорость работы кто хочет сотрудничать-пишите
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