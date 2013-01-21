Дизайн флаера

Нужно придумать идею и ее графическое воплощение для футболки/поло. Футболки для и меня и жены. Принт такой постсвадебный, футболки оденутся впервые в самолете :). Т. е. Just Married, но надо что-то такое хулиганское придумать. Можно ...
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Нужно разработать дизайн двухстороннего флаера.
Интересует цена, сроки и работы соответствующей тематики.
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