Принт для футболки

Идея есть. Ориентировочный монтаж есть. Нужно нанести выполненный в слоях psd эскиз тату на тела участников максимально естественно, доработать качественно коллаж, подобрав недостающие элементы "картинки", очень качественно вырезать фигуры, художественно отретушировать фото (Raw). На ...
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Нужно придумать идею и ее графическое воплощение для футболки/поло. Футболки для и меня и жены. Принт такой постсвадебный, футболки оденутся впервые в самолете :). Т. е. Just Married, но надо что-то такое хулиганское придумать. Можно для двух сторон футболки как бы с развитием идеи. Обязательное условие - оперативность, т. к. надо это все уже изготовить до 8 февраля включая производство. Изготавливать не нужно, это я сам.
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