Принт для футболки

# 1 — $ 70

Нужно придумать идею и ее графическое воплощение для футболки/поло. Футболки для и меня и жены. Принт такой постсвадебный, футболки оденутся впервые в самолете :). Т. е. Just Married, но надо что-то такое хулиганское придумать. Можно для двух сторон футболки как бы с развитием идеи. Обязательное условие - оперативность, т. к. надо это все уже изготовить до 8 февраля включая производство. Изготавливать не нужно, это я сам.