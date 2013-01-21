Принт для футболки

$70
Дизайн продукцииЗавершен10 заявок1165 просмотров
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#1$70

Нужно придумать идею и ее графическое воплощение для футболки/поло. Футболки для и меня и жены. Принт такой постсвадебный, футболки оденутся впервые в самолете :). Т. е. Just Married, но надо что-то такое хулиганское придумать. Можно для двух сторон футболки как бы с развитием идеи. Обязательное условие - оперативность, т. к. надо это все уже изготовить до 8 февраля включая производство. Изготавливать не нужно, это я сам.

11 лет назад
Coongur
Антон 
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Победитель конкурса
verstalker
54 годаКазахстан
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
#1
Заявки фрилансеров
verstalker
54 годаКазахстан
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
#1
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