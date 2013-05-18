Дизайн обложки СД-диска музыкального проекта

Идея есть. Ориентировочный монтаж есть. Нужно нанести выполненный в слоях psd эскиз тату на тела участников максимально естественно, доработать качественно коллаж, подобрав недостающие элементы "картинки", очень качественно вырезать фигуры, художественно отретушировать фото (Raw). На основе готовых эскизов тату, выдержать стиль и дополнить новыми элементами, в таком же характере на внутреннюю часть вкладыша, заднюю часть диска. Нанести текст о группе и т.д..Макет вкладышей СД 120х120. Логотипа - нет. Нужен адекватный доработанный шрифт, возможно старославянский, доработанный, в том числе и названия группы. В общем нужен "высший пилотаж" художественной работы, за которую не будет стыдно, + к этому, потребуется несколько вариаций передней картинки, доработанной в виде шапки на Фейсбук, концертной афиши группы A2, страницы (но не главной) официального сайта группы.

Хотелось бы сначала посмотреть портфолио аналогичных работ или любой другой полиграфии.

Остальное в личку.