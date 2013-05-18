Дизайн обложки СД-диска музыкального проекта

Дизайн продукцииЗавершен8 заявок365 просмотров
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Идея есть. Ориентировочный монтаж есть. Нужно нанести выполненный в слоях psd эскиз тату на тела участников максимально естественно, доработать качественно коллаж, подобрав недостающие элементы "картинки", очень качественно вырезать фигуры, художественно отретушировать фото (Raw). На основе готовых эскизов тату, выдержать стиль и дополнить новыми элементами, в таком же характере на внутреннюю часть вкладыша, заднюю часть диска. Нанести текст о группе и т.д..Макет вкладышей СД 120х120. Логотипа - нет. Нужен адекватный доработанный шрифт, возможно старославянский, доработанный, в том числе и названия группы. В общем нужен "высший пилотаж" художественной работы, за которую не будет стыдно, + к этому, потребуется несколько вариаций передней картинки, доработанной в виде шапки на Фейсбук, концертной афиши группы A2, страницы (но не главной) официального сайта группы.

Хотелось бы сначала посмотреть портфолио аналогичных работ или любой другой полиграфии.

Остальное в личку.

11 лет назад
ankor11
53 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
elka_design
Елена 
47 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
год назад
11 лет назад
$150
7 дней
Елена отлично сработала. Спасибо!)
Спасибо Александру за очень интересный творческий проект, приятное общение и своевременную оплату:) Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
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