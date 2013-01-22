Дизайн подарочного набора к 23-му февраля

$330
Дизайн продукцииЗакрыт22 заявки345 просмотров
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Треьуется разработать дизайн универсального подарочного набора (бумажный пакет, несколько коробочек разного размера) к 23-му февраля.

Демилитаризированный стиль (без танокв, самолетов и георгиевских лент) с элементом иронии, легкого юмолра.

Все компоненты набора должны быть сделаны в одном стиле.

Техника исполнения может быть разная, но, скорее всего, иллюстрация.

Приветствуются предложения от люднй, умеющих рисовать.

Более подробное ТЗ - при общении.

Сроки согласования эскизов - не позднее 29.01

Ориентировочный бюджет - от 8-ми - 10-ти тысяч, по договоренности и больше.

11 лет назад
znak215
51 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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