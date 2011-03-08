znak215

Дмитрий znak215

 
53 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
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  • Разместить на форумах сообщения

    Требуется разместить на форумах небольшие уникальные посты с сылкой. Предле всего интересуют посещаемые ресурсы с женской и офисной аудиторией (Россия, Москва). Подбор ресурсов - от Вас. Срок - 2 дня. Условия обсуждаемы - ...

    Социальные сети (SMM и SMO)1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн подарочного набора к 23-му февраля

    $330

    Треьуется разработать дизайн универсального подарочного набора (бумажный пакет, несколько коробочек разного размера) к 23-му февраля. Демилитаризированный стиль (без танокв, самолетов и георгиевских лент) с элементом иронии, легкого юмолра. Все компоненты набора должны быть ...

    Дизайн продукции22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • WEB-программист в штат

    $2500

    Полиграфическая компания приглашает на работу WEB-программиста для работы над корпоративными сайтами (www.StampaViva.ru, www,KvakPak.ru и др) и создания CRM-системы, скриптов, служебных программ. Требования к кандидату: Возраст: 24-40 лет. Образование: высшее по ...

    CodeIgniterJavajQueryMySQLPHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется WEB-программист в офис. Москва

    $2500

    Полиграфическая компания приглашает на работу WEB-программиста для работы над корпоративными сайтами (www.StampaViva.ru, www,KvakPak.ru и др) и создания CRM-системы, скриптов, служебных программ. Требования к кандидату: Возраст: 24-40 лет. Образование: высшее по ...

    CodeIgniterJavajQueryMySQLPHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Качественный рерайт-размножение

    Есть исходная статья. Требуется на ее основе сделать 10-20-30-50 качественных уникальных копий. Уникальных с точки зрения поисковиков. Исходный объем статьи – 2600 знаков. Объем копий – 2200-3000 знаков. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен небольшой парсер Моего Мира на mail.ru

    Нужно создать и настроить (или адаптировать что-нибудь готовое) небольшой парсер контактных данных участников Моего Мира в соответствие с реузультатами поиска. Объем парсинга небольшой - максимум 5000-10000 записей в день. На входие - список слов - ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

Fenryr
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$35
10 баллов
14 лет назад
Нужен небольшой парсер Моего Мира на mail.ru
Доволен сотрудничеством. Очень четкое и ясное задание. Приятно работать, когда нет лишних вопросов.
Все отлично работает! Спасибо. Быстро и хорошо сделал. В процессе работы возникла идея немного расширить изначальное ТЗ - все без проблем и лишних разговоров. Рекомендую.
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