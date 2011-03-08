Требуется разместить на форумах небольшие уникальные посты с сылкой. Предле всего интересуют посещаемые ресурсы с женской и офисной аудиторией (Россия, Москва). Подбор ресурсов - от Вас. Срок - 2 дня. Условия обсуждаемы - ...
- Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $330
Треьуется разработать дизайн универсального подарочного набора (бумажный пакет, несколько коробочек разного размера) к 23-му февраля. Демилитаризированный стиль (без танокв, самолетов и георгиевских лент) с элементом иронии, легкого юмолра. Все компоненты набора должны быть ...Дизайн продукции22 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $2500
Полиграфическая компания приглашает на работу WEB-программиста для работы над корпоративными сайтами (www.StampaViva.ru, www,KvakPak.ru и др) и создания CRM-системы, скриптов, служебных программ. Требования к кандидату: Возраст: 24-40 лет. Образование: высшее по ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $2500
Полиграфическая компания приглашает на работу WEB-программиста для работы над корпоративными сайтами (www.StampaViva.ru, www,KvakPak.ru и др) и создания CRM-системы, скриптов, служебных программ. Требования к кандидату: Возраст: 24-40 лет. Образование: высшее по ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
Есть исходная статья. Требуется на ее основе сделать 10-20-30-50 качественных уникальных копий. Уникальных с точки зрения поисковиков. Исходный объем статьи – 2600 знаков. Объем копий – 2200-3000 знаков. ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужно создать и настроить (или адаптировать что-нибудь готовое) небольшой парсер контактных данных участников Моего Мира в соответствие с реузультатами поиска. Объем парсинга небольшой - максимум 5000-10000 записей в день. На входие - список слов - ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад