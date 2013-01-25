Необходимо переделать PDF в JPEG

Дизайн продукцииЗавершен18 заявок313 просмотров
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Есть 44 простые пдфки, преимущественно одностраничные, сделанных из презентаций. Исходники не сохранились. Необходимо внести в них ряд изменений - изменить логотип, текстовку типовую и т.д.

Если у Вас установлен Adobe PRO — Вы можете сохранить из PDF в JPEG сами, если нет — могу это сделать я. В полученных картинках в фотошопе нужно поменять логотип, текстовку и еще кое-что по мелочи, сохранить в jpeg. Всего около 50 картинок. Пример вышлю на почту.

11 лет назад
vickivanov
43 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
mizeri07
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
63 отзыва
11 лет назад
$25
1 день
С Катериной работали раньше, качество осталось неизменно высоким, общение - таким же приятным, а сроки - даже лучше, чем я ожидал. Спасибо Катерине и здоровья малышке!)))
Виталий замечательный заказчик, четкое ТЗ и пожелания, мгновенная оплата, приятное общение). Все что нужно для удачного сотрудничества!
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