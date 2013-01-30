Разработать дизайн визитки

Дизайн продукцииЗавершен12 заявок214 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо разработать дизайн визитки для фирмы, занимающейся металлоконструкциями и кованными изделиями. Укажите цену.

Крупно (до20%) площади написать: Строительство. Металлоконструкции. Монтаж фасадов. Художественная ковка. Продажа металлопроката.

Металлика -

это название фирмы.

[email protected]

[email protected]

Skype- sergeyonishhenko

Онищенко Сергей Владимирович

Директор

г.Смоленск

89036493665: 89043656757

Формат на А4 — 12шт.стандартных визиток. В адабе или другом формате, который можно распечатать на принтере

По возможности нужно создать ощущение заботы и тепла. Целевая аудитория — руководители предприятий, владельцы коттеджей, их жены

11 лет назад
Valentin007
58 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
KrolikYaponskiy
Анна 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
11 лет назад
$15
2 дня
Анна молодец! Ответственно подошла к работе! Главное учла все наши пожелания, за что огромное спасибо!!! Обратимся еще не раз!!!
Отличный заказчик, четкое, грамотное ТЗ. Рекомендую работать с данным заказчиком.
  • Похожие заказы

  • Дизайн двухсторонней визитки.

    Нужен дизайн двухсторонней визитки. Конкретно ТЗ с текстом и нужным описанием на визитки передам после собеседования. Просьба указать примерную стоимость и время исполнения. Контакт Skype ZiON1903

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Исполнитель для создания афиш для ночного клуба

    Здравствуйте,ищем человека для постоянного сотрудничества,надо для ночного клуба рисовать афиши вечеринок,заказов примерно 2-3 в неделю,главное ето качество + скорость работы кто хочет сотрудничать-пишите

    Дизайн продукции17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Необходимо переделать PDF в JPEG

    Есть 44 простые пдфки, преимущественно одностраничные, сделанных из презентаций. Исходники не сохранились. Необходимо внести в них ряд изменений - изменить логотип, текстовку типовую и т.д. Если у Вас установлен Adobe PRO — Вы можете сохранить из ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Макет пакета для продукции

    $50

    Нужно сделать макет пакета или дизайна на пакет. предложить интересное решение по сочетанию на пакете двух цветов. Нужно предоставить готовый пакет как можно быстрее.

    Дизайн продукции25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн подарочного набора к 23-му февраля

    $330

    Треьуется разработать дизайн универсального подарочного набора (бумажный пакет, несколько коробочек разного размера) к 23-му февраля. Демилитаризированный стиль (без танокв, самолетов и георгиевских лент) с элементом иронии, легкого юмолра. Все компоненты набора должны быть сделаны в одном стиле. Техника ...

    Дизайн продукции22 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн флаера

    Нужно разработать дизайн двухстороннего флаера. Интересует цена, сроки и работы соответствующей тематики.

    Дизайн продукции28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Принт для футболки

    $70

    Нужно придумать идею и ее графическое воплощение для футболки/поло. Футболки для и меня и жены. Принт такой постсвадебный, футболки оденутся впервые в самолете :). Т. е. Just Married, но надо что-то такое хулиганское придумать. Можно ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн обложки СД-диска музыкального проекта

    Идея есть. Ориентировочный монтаж есть. Нужно нанести выполненный в слоях psd эскиз тату на тела участников максимально естественно, доработать качественно коллаж, подобрав недостающие элементы "картинки", очень качественно вырезать фигуры, художественно отретушировать фото (Raw). На ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработка дизайн-макета в журнал

    Мы занимаемся продажей кирпича, крупноформатных блоков и многих других строительных материалов для строительства дома. Нам нужно разработать оригинальный красивый "цепляющий" рекламный макет в журнал. Формат А4 и половинка А4. Акцент сделать на стабильность Компании и ...

    Дизайн продукции18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад