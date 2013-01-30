Необходимо разработать дизайн визитки для фирмы, занимающейся металлоконструкциями и кованными изделиями. Укажите цену.

Крупно (до20%) площади написать: Строительство. Металлоконструкции. Монтаж фасадов. Художественная ковка. Продажа металлопроката.

Металлика -

это название фирмы.

[email protected]

[email protected]

Skype- sergeyonishhenko

Онищенко Сергей Владимирович

Директор

г.Смоленск

89036493665: 89043656757

Формат на А4 — 12шт.стандартных визиток. В адабе или другом формате, который можно распечатать на принтере

По возможности нужно создать ощущение заботы и тепла. Целевая аудитория — руководители предприятий, владельцы коттеджей, их жены