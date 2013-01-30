Нужен дизайн двухсторонней визитки. Конкретно ТЗ с текстом и нужным описанием на визитки передам после собеседования. Просьба указать примерную стоимость и время исполнения. Контакт Skype ZiON1903
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн визитки для фирмы, занимающейся металлоконструкциями и кованными изделиями. Укажите цену.
Крупно (до20%) площади написать: Строительство. Металлоконструкции. Монтаж фасадов. Художественная ковка. Продажа металлопроката.
Металлика -
это название фирмы.
Skype- sergeyonishhenko
Онищенко Сергей Владимирович
Директор
г.Смоленск
89036493665: 89043656757
Формат на А4 — 12шт.стандартных визиток. В адабе или другом формате, который можно распечатать на принтере
По возможности нужно создать ощущение заботы и тепла. Целевая аудитория — руководители предприятий, владельцы коттеджей, их жены
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