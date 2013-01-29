Флаер

$25
Дизайн продукцииЗавершен13 заявок232 просмотра
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Нужен дизайн флаера (2 варианта). ТЗ во вложении.

11 лет назад
Makosha
43 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
alissia-S
Алиция 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
17 дней назад
11 лет назад
$25
4 дня
Алиция прекрасный дизайнер. Предложила отличные варианты дизайна, которые очень понравились. Профессионально и оперативно. Алиция, спасибо Вам большое!
Виктория — заказчица, с которой было очень приятно работать. Четко составленное ТЗ, мгновенная оплата, всегда на связи. Впечатления исключительно положительные. Рекомендую всем!
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