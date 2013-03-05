Отрисовать в кореле упаковку

Необходимо разработать дизайн визитки для фирмы, занимающейся металлоконструкциями и кованными изделиями. Укажите цену. Крупно (до20%) площади написать: Строительство. Металлоконструкции. Монтаж фасадов. Художественная ковка. Продажа металлопроката. Металлика - это название фирмы. [email protected] [email protected] Skype- sergeyonishhenko Онищенко Сергей Владимирович Директор г.Смоленск 89036493665: 89043656757 Формат на ...
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Есть упаковка вразвёртке фото ДЖЕПЕГ
нужно отрисовать вкореле
кореловский файл затерялся
главноесохранить форму и цвета
илюстрацию можно применить любую другую тематичную
Проект отдам за самую адекватную цену
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