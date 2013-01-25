Макет пресс-волла

Есть 44 простые пдфки, преимущественно одностраничные, сделанных из презентаций. Исходники не сохранились. Необходимо внести в них ряд изменений - изменить логотип, текстовку типовую и т.д. Если у Вас установлен Adobe PRO — Вы можете сохранить из ...