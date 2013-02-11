Нужно отрисовать схему проезда в стиле сайта. Оплата через Я.Деньги
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Компании WEBOOW требуется на постоянную удаленную работу талантливый креативный 2D художник-игродел.
Требования к кандидатам:
• владение пакетами 2D графики Adobe Flash, Adobe Photoshop, работа преимущественно в "векторе".
• умение рисовать руками; работать как по письменным, так и по устным описаниям,
• умение следовать заданной стилистике,
• художественный вкус, креативность, нестандартное мышление и отличная фантазия, отличное чувство цвета,
• высокая коммуникабельность,
Обязанности:
• создание графики игр для мобильных и социальных платформ.
• разработка интерфейсов, фонов, иконок, объектов, персонажей.
• проработка графики высокой детализации.
Приветствуется:
• опыт работы в игровой индустрии,
• опыт создания игровых интерфейсов,
• опыт создания концептов персонажей,
• высокая скорость выполнения задач,
• художественное образование,
Особенно приветствуется:
опыт создания и реализации действующих игровых проектов на мобильных и социальных платформах.
Условия:
• полный рабочий день
• молодой, дружный и творческий коллектив.
• участие в интересных больших проектах.
• возможность профессионального и карьерного роста,
• возможность удаленной работы в комфортных условиях,
• возможность гибкого графика работы,
• стабильная заработная плата,
• возможность участия в бонусной программе и разработка собственных идей.
• ЗП по результатам собеседования от 30 000 до 60 000 руб.
Пожалуйста, присылайте резюме по адресу [email protected], [email protected] (в теме письма укажите название вакансии " 2D художник ")
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