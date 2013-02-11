Компании WEBOOW требуется на постоянную удаленную работу талантливый креативный 2D художник-игродел.

Требования к кандидатам:

• владение пакетами 2D графики Adobe Flash, Adobe Photoshop, работа преимущественно в "векторе".

• умение рисовать руками; работать как по письменным, так и по устным описаниям,

• умение следовать заданной стилистике,

• художественный вкус, креативность, нестандартное мышление и отличная фантазия, отличное чувство цвета,

• высокая коммуникабельность,

Обязанности:

• создание графики игр для мобильных и социальных платформ.

• разработка интерфейсов, фонов, иконок, объектов, персонажей.

• проработка графики высокой детализации.

Приветствуется:

• опыт работы в игровой индустрии,

• опыт создания игровых интерфейсов,

• опыт создания концептов персонажей,

• высокая скорость выполнения задач,

• художественное образование,

Особенно приветствуется:

опыт создания и реализации действующих игровых проектов на мобильных и социальных платформах.

Условия:

• полный рабочий день

• молодой, дружный и творческий коллектив.

• участие в интересных больших проектах.

• возможность профессионального и карьерного роста,

• возможность удаленной работы в комфортных условиях,

• возможность гибкого графика работы,

• стабильная заработная плата,

• возможность участия в бонусной программе и разработка собственных идей.

• ЗП по результатам собеседования от 30 000 до 60 000 руб.

Пожалуйста, присылайте резюме по адресу [email protected], [email protected] (в теме письма укажите название вакансии " 2D художник ")