Придумать и нарисовать наброски 30 этапов игры

Здравствуйте.

Срочно требуется человек, который придумает и нарисует легкие эскизы 60 разных этапов для одной настольной мини игры. Все возможности игры предоставлю при переписке. Этапы должны быть разные по сложности их прохождения: от легких до очень трудных.

Игра по формату напоминает тетрис, но это не тетрис, обычная логическая игра.

Сильно вкладываться в прорисовку уровней необязательно, главное в задании - логика, креатив, нестандартное мышление в уровнях игры.

Выберу исполнителя после предоставления 1 эскиза уровней, чтобы понять то самое нестандартное мышление.

Жду от Вас предложений в личку.