Создание иконок для цветочного магазина

требуются 12 иконок для иллюстрации категорий товара в цветочном магазине (floweremotion.ru слева меню)

требования:

размер - под меню

использовать только зеленый и белый цвета. если очень хотите, то градиент между ними

НО!!! Иконка должна сразу 100% передавать идею пункта меню.

Кто хочет просто надергать из клип арта иконок - не напрягайтесь, не пройдет.