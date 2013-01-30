Создание иконок для цветочного магазина

Иллюстрации и РисункиЗакрыт18 заявок245 просмотров
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требуются 12 иконок для иллюстрации категорий товара в цветочном магазине (floweremotion.ru слева меню)

требования:

размер - под меню

использовать только зеленый и белый цвета. если очень хотите, то градиент между ними

НО!!! Иконка должна сразу 100% передавать идею пункта меню.

Кто хочет просто надергать из клип арта иконок - не напрягайтесь, не пройдет.

11 лет назад
alexds1606
Алексей 
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад