Создание иконок для цветочного магазина

Компании WEBOOW требуется на постоянную удаленную работу талантливый креативный 2D художник-игродел. Требования к кандидатам: • владение пакетами 2D графики Adobe Flash, Adobe Photoshop, работа преимущественно в "векторе". • умение рисовать руками; работать как по письменным, так и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
требуются 12 иконок для иллюстрации категорий товара в цветочном магазине (floweremotion.ru слева меню)
требования:
размер - под меню
использовать только зеленый и белый цвета. если очень хотите, то градиент между ними
НО!!! Иконка должна сразу 100% передавать идею пункта меню.
Кто хочет просто надергать из клип арта иконок - не напрягайтесь, не пройдет.
- Похожие заказы
- $2000Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт11 лет назад
Пересохранить файл из Corel x6 в версию ниже, сделать так же файл jpg Оплата webmoney. Пишите стоимость работы.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отрисовка качественных интерьеров и ретушь фотографий. Много, срочноИллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно отрисовать схему проезда в стиле сайта. Оплата через Я.ДеньгиИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно нарисовать иллюстрацию по тз, размер 500 кб-в формате jpg Подробнее в скайпи: maksimov6520Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужна креативная женщина на создание демотиваторов для группы с женской аудиторией Вконтакте: vk.com/dochkisinochki Текст и иллюстрация всё на ваш выбор.Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт11 лет назад