Нарисовать персонажей

Иллюстрации и РисункиЗакрыт12 заявок341 просмотр
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Необходимо нарисовать 11 персонажей (офисных работников) в заданном стиле (см. прикрепленный рисунок). Детали каждого персонажа должны быть нарисованы отдельно (голова, туловище, руки, ноги (для дальнейшего создания анимации)). Максимальный размер изображения 200x350 пикселей. Более конкретное описание персонажей при личной переписки. Желательно чтоб исполнитель был из Красноярска или Абакана (возможность личной встречи).

Для выбора исполнителя укажите пожалуйста похожие работы в вашем портфолио, цену Вы возьметесь исполнить данный заказ и время исполнения заказа.

11 лет назад
Kochkin_Andrey
Андрей 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад