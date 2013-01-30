Нарисовать персонажей

Компании WEBOOW требуется на постоянную удаленную работу талантливый креативный 2D художник-игродел. Требования к кандидатам: • владение пакетами 2D графики Adobe Flash, Adobe Photoshop, работа преимущественно в "векторе". • умение рисовать руками; работать как по письменным, так и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать 11 персонажей (офисных работников) в заданном стиле (см. прикрепленный рисунок). Детали каждого персонажа должны быть нарисованы отдельно (голова, туловище, руки, ноги (для дальнейшего создания анимации)). Максимальный размер изображения 200x350 пикселей. Более конкретное описание персонажей при личной переписки. Желательно чтоб исполнитель был из Красноярска или Абакана (возможность личной встречи).
Для выбора исполнителя укажите пожалуйста похожие работы в вашем портфолио, цену Вы возьметесь исполнить данный заказ и время исполнения заказа.
- Похожие заказы
- $2000Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт11 лет назад
требуются 12 иконок для иллюстрации категорий товара в цветочном магазине (floweremotion.ru слева меню) требования: размер - под меню использовать только зеленый и белый цвета. если очень хотите, то градиент между ними НО!!! Иконка должна сразу 100% передавать идею ...Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт11 лет назад
Пересохранить файл из Corel x6 в версию ниже, сделать так же файл jpg Оплата webmoney. Пишите стоимость работы.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Отрисовка качественных интерьеров и ретушь фотографий. Много, срочноИллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно отрисовать схему проезда в стиле сайта. Оплата через Я.ДеньгиИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно нарисовать иллюстрацию по тз, размер 500 кб-в формате jpg Подробнее в скайпи: maksimov6520Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт11 лет назад