Иконки для нард и покера

Нужны две иконки для сайта http://onlineigry.com/ (в списке игр http://ftp.onlineigry.com/screen/010.png) в таком же стиле http://onlineigry.com/img/main/screenshots/games/chess.png

Нужны иконки для таких игр: нарды, покер.

Для нард: для иконки можно использовать доску, в стиле сайта. http://ftp.onlineigry.com/screen/008.png На переднем плане можно нарисовать кубики http://www.stremlen.ru/images/V4016.jpg.

Для покера: карты и фишки, что-то вроде http://onlineigry.com/img/main/bg/01.png

http://gamers-ammo.com/uploads/posts/2012-06/1339591987_holdem_poker_inferno.jpeg

К примеру на переднем плане 2 карты: король и туз чирва, а на зданем фоне 3 карты: 10, В, Д. Это комбинация Флеш-роял. Аналогично как здесь http://onlineigry.com/img/main/screenshots/games/deberc.png, но еще на передний план добавить фишку где-то, как на ссылке в начале описания иконки покера.