Дизайн и отрисовка нескольких изображений для игры

Самый понимающий заказчик. Всегда войдет в ваше положение. Хорошая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, не смотря на то, что в этот раз я затянула сроки( по семейным обстоятельствам) проекта более, чем на месяц. Большое вам спасибо.