Дизайн и отрисовка нескольких изображений для игры

$50
Иллюстрации и РисункиЗавершен1 заявка135 просмотров
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Необходимо придумать и отрисовать несколько картинок для игры на iOS в формате PNG:

4 шара разноцветных, объёмных

8 пиктограмм с изображениями

2 фоновых рисунка

Более подробно при личном общении

11 лет назад
DenisKoP
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
lemannkseniya
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$45
4 дня
Спасибо большое, Ксения. Задание было полностью выполнено. Быстро, качественно. Картинки яркие и в одной стилистике. Рекомендую к сотрудничеству.
Самый понимающий заказчик. Всегда войдет в ваше положение. Хорошая оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, не смотря на то, что в этот раз я затянула сроки( по семейным обстоятельствам) проекта более, чем на месяц. Большое вам спасибо.