lemannkseniya

Ксения Ковтун lemannkseniya

 
35 летРоссия/Братск
13 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Ниндзя пера и мастер карандашного кунг-фу

Я работаю в программах Photoshop, Illustrator, Paint Tool SAI.

Схема работы: наброски и утверждение -> 50% оплаты -> чистовик -> 50% оплаты -> передача исходников.

С уважением, Ксения.

IllustratorPhotoshop
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$10
средняя цена заказа
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нет постоянных заказчиков
2
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Отзывы заказчиков
for_art
Антон 
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$7
9 баллов
5 лет назад
12 иконок
По работе все нормально. Но хотелось бы пожелать Ксении быть повнимательнее, чтобы не терять время.
Отличный заказчик. Спасибо за терпение. Оплата во время, оперативные ответы.
Ответный отзыв
doctor_ssm
Сергей 
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Нужно перерисовать 3 картинки в фотошопе
Задание было выполнено на все 100%. Быстро и качественно! Буду рад продолжить с вами работать!
Отличный заказчик. Все четко, понятно и во время ) Спасибо большое вам!
Ответный отзыв
BasterYC
Артем 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Шапка (обложка) для facebook страницы
Все отлично, получил то, что хотел.
Все отлично прошло. Рекомендую.
Ответный отзыв
holdenmcgrohen
Дмитрий 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$15
10 баллов
8 лет назад
Нарисовать иконку
Все отлично: сделано быстро и качественно.
Очень хороший заказчик.
Ответный отзыв
tigra01
52 годаРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Логокомикс
Ксения творческий человек, к делу подходит с энтузиазмом и профессионализмом.Я очень рада, что такие люди здесь есть.
отличный заказчик. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
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