Ксения Ковтун lemannkseniyalemannkseniya
35 летРоссия/Братск
13 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Ниндзя пера и мастер карандашного кунг-фу
Я работаю в программах Photoshop, Illustrator, Paint Tool SAI.
Схема работы: наброски и утверждение -> 50% оплаты -> чистовик -> 50% оплаты -> передача исходников.
С уважением, Ксения.
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$10
средняя цена заказа
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2
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Портфолио
- Кем я хочу быть? (серия иллюстраций) 3 из 10241 просмотр
- Для друга.310 просмотров
- Единорожья жизнь ))331 просмотр
- Моя дочь и Я362 просмотра
- Черепашка431 просмотр
- Для http://ingame-kids.com/330 просмотров
- Фотография принцессы ( раскраска)490 просмотров
- Джунгли спят305 просмотров
- Домохозяйка246 просмотров
- Олеся и голуби. Первая встреча лицом к лицу.259 просмотров
- Открытка "Уют"468 просмотров
- Фея-Снежинка (вектор)819 просмотров
Отзывы заказчиков
$7
9 баллов
5 лет назад
По работе все нормально. Но хотелось бы пожелать Ксении быть повнимательнее, чтобы не терять время.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Спасибо за терпение. Оплата во время, оперативные ответы.
$25
10 баллов
6 лет назад
Задание было выполнено на все 100%. Быстро и качественно! Буду рад продолжить с вами работать!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Все четко, понятно и во время ) Спасибо большое вам!
$10
10 баллов
8 лет назад
Все отлично, получил то, что хотел.
Ответный отзыв
Все отлично прошло. Рекомендую.
$15
10 баллов
8 лет назад
Все отлично: сделано быстро и качественно.
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик.
$20
10 баллов
9 лет назад
Ксения творческий человек, к делу подходит с энтузиазмом и профессионализмом.Я очень рада, что такие люди здесь есть.
Ответный отзыв
отличный заказчик. Очень рекомендую!
Иллюстрации и Рисунки
17 отзывов
$10/час
от $1от 5 часов
нет рейтинга
Иконки и Пиксель-арт
3 отзыва
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от $10от 1 дня
нет рейтинга