Добрый день! Нужно разработать три GIF-баннера для сайта SEO-тематики. Баннеры нужны следующих размеров: 468x60 728x90 150x150 Все баннеры должны быть выполнены в одном стиле, т.е. разработка одного ...
Шапка (обложка) для facebook страницы
Размеры обложки 851 на 315 px
На обложке должен быть персонаж, в раздумьях. Нравятся такие персонажи http://www.free-lance.ru/users/Tikhomirovs/viewproj.php?prjid=3468520
Нужен такого же типа, но не скопированный из примера.
Возле него несколько вопросов:
How to choose?
Which model is better?
What to choose?
А на фоне меньшим шрифтом разбросаны названия типов техники:
Refrigerator
Microwave
Washer
Dryer
Dishwasher
Cooktop
Rangetop
Range
Wall Oven
Range Hood
TV
Freezer
Ice Maker
Vacuum Cleaner
Air Conditioner
Air Purifier
Dehumidifier
Printer
Scanners
Digital Camera
Coffee Makers
Blenders
Mixer
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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