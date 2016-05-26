Шапка (обложка) для facebook страницы

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Завершен11 заявок198 просмотров

Размеры обложки 851 на 315 px

На обложке должен быть персонаж, в раздумьях. Нравятся такие персонажи http://www.free-lance.ru/users/Tikhomirovs/viewproj.php?prjid=3468520

Нужен такого же типа, но не скопированный из примера.

Возле него несколько вопросов:

How to choose?

Which model is better?

What to choose?

А на фоне меньшим шрифтом разбросаны названия типов техники:

Refrigerator

Microwave

Washer

Dryer

Dishwasher

Cooktop

Rangetop

Range

Wall Oven

Range Hood

TV

Freezer

Ice Maker

Vacuum Cleaner

Air Conditioner

Air Purifier

Dehumidifier

Printer

Scanners

Digital Camera

Coffee Makers

Blenders

Mixer

13 лет назад
BasterYC
Артем 
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

lemannkseniya
Ксения 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Все отлично, получил то, что хотел.
Все отлично прошло. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

lemannkseniya
Ксения 
36 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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