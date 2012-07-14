Требуется анимировать кнопку

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт17 заявок185 просмотров

Требуется анимировать кнопку, сама кнопка находиться тут http://denis.ffivictory.info/.

"Запись на наше коммерческое предложение"

а мерцать должна как тут http://pravdaffi.2x2forum.com/ кнопка "регистрация"

вобщем все банально просто, делаем на GIF, мерцание плавное все как на пример

Бюджет 5$

13 лет назад
tevik
Денис 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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