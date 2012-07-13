Главная картинка для блога

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Закрыт12 заявок188 просмотров

Задача: Создать картинку на главную страницу блога, размер 940&198 пикселей. Тема: Фондовый рынок, инвестиции, обучение биржевой торговле.

13 лет назад
Kudiyarov
43 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

marselUtro
36 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$17
2 дня

Заявки фрилансеров

marselUtro
36 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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