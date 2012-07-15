Баннеры, тематика - кондиционирование

Нужны баннеры по тематике: кондиционирование, холодоснабжение, вентиляция. Только GIF и JPEG, как стандартные (468х60 и пр.), так и нестандартные форматы. Всего - 20 штук. Сроки - самые срочные.

Предпочтение отдается фрилансерам с высоким рейтингом, положительными отзывами и работами по вышеозвученной тематике.