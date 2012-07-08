Сделать 3 баннера

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Закрыт21 заявка239 просмотров

необходимо сделать 3 баннера для сайта http://ceramicstroi.ru/ размеры такие же как этот http://ceramicstroi.ru/wp-content/uploads/2012/03/Skidka-novoselam.png

1. Баннер скидка новоселам (7%)

2. Скидка жителям Элисты (3%)

3. Продаем товары в кредит

По стилистике орентируйтесь на общую стилистику сайта. Все вопросы в личку.

P.S. Новичкам без хорошего портфолио НЕ ПИСАТЬ

WordPress
13 лет назад
Vadimjk53
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
55 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

Scrape
Алмаз 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

Scrape
Алмаз 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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