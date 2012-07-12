Необходимо разработать 1 баннер для женской аудитории, предварительные требования в файле. Дополнительная информация через Skype.
Сделать 5 баннеров
gif анимация следующих размеров:
- 220*220 и его статичное адаптированное подобие размером 100*100
- 300*100
- 470*100
- 470*32
тема новогодняя. елку могу предоставить.
ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ СРОКИ И СТОИМОСТЬ
оплата только по результату на вебмани
желателен скайп
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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