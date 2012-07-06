5 баннеров для сайта (статика)

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Закрыт17 заявок183 просмотра

Необходимо сделать 5 баннеров для сайта на главную страницу.

Размер баннеров 980 х 301.

Для начала 2, если понравяться - позже еще 3.

Баннер №1

Суть: доносит покупателю выгоды от покупки светодиодной ленты (это стильный дизай, экономия энергии) и ее стоимость.

Соответственно на банере должны присутствовать следующие элементы:

1. Картинка светодиодной ленты.

2. Надпись "светодиодная лента".

3. Выгоды светодиодной ленты:

А) картинка дизайна квартиры с применением св. ленты + текст «стильный дизайн» (или например «мегадизайн») ;

Б) текст «копейки за свет»

4. Цена ленты.

5. Кнопка купить.

Баннер 2

Суть: доносит покупателю выгоды от покупки комплекта светодиодной ленты (это стильный дизай, экономия энергии) и ее стоимость.

Элементы:

1. Картинка комплекта светодиодной ленты (лента + контроллер + блок питания).

2. Надпись "комплект светодиодной ленты".

3. Выгоды комплекта светодиодной ленты:

А) картинка дизайна квартиры с применением комлпекта + текст «стильный дизайн» (или например «мегадизайн») ;

Б) текст «копейки за свет»

4. Цена комплекта.

5. Кнопка купить.

13 лет назад
donchevskiy
Александр 
42 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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