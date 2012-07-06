Тематика: 1) Дом сдан (фото / адрес)! 2) 100 метров от моря. Акция! Начало продаж! 3) Дом построен! (фото/адрес) Размеры 2:250х140, 1:1280х140. Динамично, фирменно, с эффектами! Просьба указывать ...
5 баннеров для сайта (статика)
Необходимо сделать 5 баннеров для сайта на главную страницу.
Размер баннеров 980 х 301.
Для начала 2, если понравяться - позже еще 3.
Баннер №1
Суть: доносит покупателю выгоды от покупки светодиодной ленты (это стильный дизай, экономия энергии) и ее стоимость.
Соответственно на банере должны присутствовать следующие элементы:
1. Картинка светодиодной ленты.
2. Надпись "светодиодная лента".
3. Выгоды светодиодной ленты:
А) картинка дизайна квартиры с применением св. ленты + текст «стильный дизайн» (или например «мегадизайн») ;
Б) текст «копейки за свет»
4. Цена ленты.
5. Кнопка купить.
Баннер 2
Суть: доносит покупателю выгоды от покупки комплекта светодиодной ленты (это стильный дизай, экономия энергии) и ее стоимость.
Элементы:
1. Картинка комплекта светодиодной ленты (лента + контроллер + блок питания).
2. Надпись "комплект светодиодной ленты".
3. Выгоды комплекта светодиодной ленты:
А) картинка дизайна квартиры с применением комлпекта + текст «стильный дизайн» (или например «мегадизайн») ;
Б) текст «копейки за свет»
4. Цена комплекта.
5. Кнопка купить.
Заявки фрилансеров
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